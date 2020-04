Rinnovo Dybala, Calciomercato: accordo a un passo

Rinnovo Dybala: sembrerebbe essere a un passo l’accordo tra la Juventus e l’attaccante argentino. Ecco la situazione e gli ultimi dettagli.

Nodo rinnovi. Questa è una delle questioni più importanti che, in queste settimane di pausa, si sta cercando di risolvere in casa Juventus. Una delle situazioni più delicate è senza alcun dubbio quella di Paulo Dybala. L’argentino, dopo un’estate vissuta con la valigia in mano e con un addio che appariva una cosa ormai certa, si è ripreso la scena ed è tornato grande protagonista, a suon di prestazioni e di gol. Ed è per questo che l’obiettivo della società bianconera sarebbe quello di blindarlo. Ma qual è la situazione?

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala sempre più vicino

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, i tempi sembrerebbero essere maturi. A causa dell’emergenza Coronavirus i contatti tra le parti si sarebbero bloccati, ma la sostanza non sembrerebbe cambiare. La volontà di andare avanti comunque c’è, anche se il vero problema potrebbe essere legato alle cifre. L’emergenza sanitaria porterà infatti delle conseguenze economiche e questo porterebbe a dover ridiscutere l’ingaggio. Sulla base di tutto questo, l’argentino potrebbe accettare una conferma dei 7 milioni netti l’anno attuali, magari a salire nel corso delle prossime stagioni. Il tutto corredato e accompagnato da una serie di bonus, che renderebbero potenzialmente il pacchetto ancora più ricco e vantaggioso.

Insomma, i passi in avanti ci sarebbero. Nessuno in casa Juventus tra l’altro pensa alla cessione dell’ex Palermo, che ormai è considerato un pilastro attorno a cui costruire la squadra del futuro. Ora non resta che attendere la firma e concentrarsi sul campo, quello che in un periodo come questo è ciò che manca di più.

