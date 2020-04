Calciomercato Juventus, Cellino a Tuttosport: «Ecco a chi darei Tonali»

Per Sandro Tonali quest’estate non sarà come le altre. Il centrocampista del Brescia e della nazionale azzurra cambierà casacca. Un destino inevitabile, visto il valore di questo ragazzo che è cresciuto a dismisura nelle ultime stagioni e che ora è pronto al salto in una big.

Ma quale sarà la sua destinazione? Al momento nessuno lo sa, di sicuro però c’è che il presidente delle rondinelle Cellino è pronto ad un’asta milionaria. Del resto parliamo di un regista che è destinato ad essere protagonista a lungo tempo. Chi lo prenderà farà un investimento importante per il futuro, questo è chiaro.

Calciomercato Juventus, è asta per Tonali

Lo stesso Cellino, in una intervista rilasciata a Tuttosport, ha fatto intendere che alla fine sarà una corsa a due tra Juventus e Inter. «La Juventus è cresciuta molto con Agnelli e Paratici. Nell’Inter c’è un proprietario straniero e non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo. Però hanno Marotta, un dirigente top per il quale nutro un grande rispetto. Dipenderà da Tonali, sarà lui a scegliere. Ma spero che resti in Italia e che giochi. Deve diventare un Iniesta» ha detto il numero uno del Brescia al quotidiano sportivo.

Eppure Cellino per Tonali magari pensava ad un futuro diverso. «Per Nainggolan, ai tempi del Cagliari, ho rinunciato ai soldi della Juventus perché ero convinto che Radja avesse bisogno del calore di Roma e ho avuto ragione. Tonali è un ragazzo più freddo, del nord. Però dentro è un sentimentale. Ecco perché, siccome sono romantico, mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli. Però difficilmente succederà» ha detto.

