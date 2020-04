Juve-Milan di Coppa Italia può essere la gara zero per la ripartenza

Quando è stata interrotta si erano giocate le semifinali di andata Inter-Napoli 0-1 e Milan-Juve 1-1. Per completare restano i ritorni e la finale a Roma, che era programma il 20 maggio. Secondo la Gazzetta dello Sport, pertanto, Juve-Milan verrebbe prospettata come gara della riapertura del calcio. Magari con un’apertura televisiva in chiaro per il ritorno delle semifinali. Ma il calcio non può decidere per conto suo e quando il documento sarà ultimato, la prossima settimana, toccherà al ministro della salute Roberto Speranza e a quello dello sport Vincenzo Spadafora.