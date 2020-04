Dall’Inter la suggestione di mercato che secondo il mister dei Los Angeles Galaxy sarebbe l’ideale partner d’attacco di Cristiano Ronaldo

Nel calciomercato potrebbero succedere davvero cose incredibili, infatti nella prossima finestra di mercato i bianconeri sarebbero alla ricerca di un nuovo numero 9, un partner ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo data la non perfetta intesa con Higuain prossimo, come sembra, ai saluti. I bianconeri sarebbero alla ricerca di un profilo ideale, di un giocatore di qualità che possa garantire prestazioni importanti in fase offensiva sia nel presente ma soprattutto nel futuro. Il primo nome sulla lista sarebbe quello di Mauro Icardi, che come sappiamo avrebbe già una bozza di contratto con i bianconeri, ma sempre delle sponde nerazzurre sembra arrivare un altro importante profilo, che stando alle parole del mister argentino Barros Schelotto, attualmente allenatore dei Los Angeles Galaxy, potrebbe essere l’ideale partner d’attacco per Cristiano Ronaldo. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, il numero 10 dell’Inter che ha già dimostrato di essere un grande calciatore, a lui infatti sarebbe interessato anche il Barcellona che vorrebbe dargli l’eredità dell’attacco del dopo Suarez. Un profilo che piace molto anche a Paratici e che, quindi, può diventare il nuovo clamoroso caso di mercato per la prossima finestra estiva.

Calciomercato Juventus, dall’Inter l’ideale partner d’attacco per CR7

Sembra infatti che Martinez potrebbe non rinnovare con i nerazzurri e nell’eventualità di un mancato accordo però l’Inter farà di tutto per cederlo all’Estero e quindi, evitando a tutti i costi, di darlo in Italia e soprattuto alla Juventus. Un intrigo di mercato che pare comunque difficile ma secondo Schelotto allenatore dei Los Angeles Galaxy potrebbe essere il partner perfetto da affiancare a Cristiano Ronaldo. Un binomio che darebbe quella dinamicità ma soprattutto quei fraseggi richiesto dal mister Sarri, ideale secondo Schelotto per l’attuale rosa bianconera. Il nome sembra piacere anche al ds Paratici che nonostante una difficoltà già preventiva, proverà l’impresa consapevole che strapparlo ai nerazzurri sarà molto difficile.

