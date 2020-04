Dalla Spagna sono sicuri che fra i grandi club interessati al fantasista mancino ci sia anche il club bianconero, è quindi sfida a due col Bayern

In prestito al Real Sociedad dal Real Madrid il giovane fantasista Martin Odegaard sta trovando grande interesse da diversi club europei, la società bianconera sembrerebbe uno fra questi, almeno secondo i sondaggi fatti in Spagna, la Juventus sarebbe uno dei club molto interessati all’acquisto del calciatore. Il classe ’98 norvegese è dotato di un ottimo dribbling palla al piede ed è molto duttile, infatti può ricoprire diversi ruoli compreso quello del trequartista e della mezzala. Di solito gioca sulla destra ma è abile con entrambi i piedi, adattandosi perfettamente alla richieste del mister. Attualmente in prestito al Real Sociedad il calciatore sta dimostrando ottime prestazioni e infatti avrebbe addosso gli occhi di diversi club europei di caratura internazionale: la Juventus, il Bayern ma soprattutto il Real Madrid che è attualmente detentrice del cartellino.

Calciomercato Juventus, è sfida a due per Martin Odegaard

A gennaio i blancos aveva rifiutato un’offerta di 18 milioni del Sociedad per l’acquisto definitivo del cartellino del norvegese attualmente in prestito, che salvo sorprese di mercato, verrà inserito nella rosa del Real Madrid per la prossima stagione. Una decisione presa dalla società madrilena che avrebbe avuto conferma della qualità del calciatore proprio grazie al prestito al Sociedad. Nonostante aleggi comunque la possibilità di una cessione, anche se il Real Madrid pubblicamente ha riferito di voler puntare forte sul fantasista norvegese. Come dicevamo qualora il Real, magari per esuberi o per altri motivi dovesse decidere di accettare l’ipotesi trasferimento, per Odegaard alla porta ci sarebbero due club su tutti, la Juventus e il Bayern Monaco, già entrati in contatto con l’entourage del calciatore per chiedere informazioni. Ipotesi che attualmente sembra difficile ma che non è comunque da escludersi, con la piena consapevolezza che il talento di Odegaard sarà da tenere sottocchio.

