Calciomercato Juventus, occhi in casa Pescara

Calciomercato Juventus: la società bianconera avrebbe messo gli occhi su un giocatore di proprietà del Pescara. Ecco di chi si tratterebbe.

Il calciomercato è l’argomento di maggiore attualità in questo periodo di pausa dei campionati. In casa Juventus si pensa a possibili affari in ottica futura. La dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi anche su alcuni giocatori che militano nei cambi di Serie B. I piemontesi infatti, come riportato da ‘Pescarasport24’, avrebbero puntato con decisione su un giovane della Primavera abruzzese, ossia Amadou Diambo. Sul classe 2001 però ci sarebbe una nutrita concorrenza, rappresentata in primis dal Parma. Insomma, non resta che attendere cosa accadrà, ma la Vecchia Signora resta vigile e alla finestra.

