Champions League, ecco la data per la finale

L’Uefa ha scelto la data per la finale di Champions League. Ecco qual è la decisione del massimo organismo del calcio europeo.

Non solo Serie A. Anche la Champions League andrà portata a termine. Questo è l’obiettivo della Uefa. Ed ecco che il massimo organismo del calcio internazionale avrebbe già scelto una nuova data per la finale. Il giorno dovrebbe e potrebbe essere sabato 29 agosto. Le più grandi incertezze per portare a termine la competizione riguardano però la formula. Si sta lavorando su partite secche e final four, ma tutto dipenderà da come evolverà la pandemia mondiale per il Coronavirus. L’idea è quella di riprendere a giocare entro fine luglio o comunque per i primi di agosto per poi arrivare alla finale prima di settembre. Il discorso dovrebbe riguardare anche l’Europa League.

