Juventus, senti Lapo Elkann: “Felici per il rinnovo di Buffon”

Lapo Elkann è tornato a parlare, toccando tantissimi argomenti, tra cui anche il rinnovo di Buffon. Queste le sue parole.

Dopo un periodo di silenzio è tornato a parlare Lapo Elkann. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio Uno: “Mi trovo a Lisbona. Il tutto è successo in modo assolutamente casuale. Infatti mi sono trovato qui in Portogallo quando sono state chiuse le frontiere. Non esco da quando è iniziata la quarantena, ma non vedo l’ora di tornare in Italia“. Due battute anche sul rinnovo di Buffon: “Non sapete quanto godo per questo. Gianluigi è una persona fantastica, di cuore ed un grandissimo campione“. Insomma, dichiarazioni davvero molto importanti le sue.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK