#AcasaConLaJuve questa volta intervista il mister bianconero Maurizio Sarri in compagnia di Veronesi. A condurre i soliti Zambruno e Zuliani

L’ennesimo appuntamento delle 15.00 con le live streaming dalla pagina ufficiale dei bianconeri su YouTube questa volta, con i soliti Zambruno e Zuliani a condurre, vede la partecipazione del mister bianconero Maurizio Sarri che in compagnia di Veronesi risponde alle domande di tanti tifosi pronti ad interrogativi talvolta taglienti. Con l’attuale stop del campionato per i problemi, come sappiamo, dovuti all’emergenza sanitaria del Coronavirus quotidianamente i bianconeri, per allietare questi momenti di quarantena, propongono dirette streaming nella quale vengono intervistati tanti personaggi legati direttamente e indirettamente al mondo bianconero, questa volta l’intervistato è speciale infatti è proprio l’allenatore Maurizio Sarri a prendere voce, ecco le parole del mister:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Demiral, l’Imperatore Terim crede in te: «Lo aspetto ad Istanbul per la finale»

Juventus, intervista Maurizio Sarri: la diretta streaming

Maurizio Sarri è il grande intervistato di oggi nella rubrica quotidiana proposta dai bianconeri nello streaming su YouTube, l’allenatore intervistato insieme a Veronesi ha parlato dei tanti argomenti riguardanti la sua Juventus pronto a rispondere ai tifosi che sono intervenuti durante la diretta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Sarri, le domande dei tifosi della Juventus a cui non risponderà

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK