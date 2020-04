Juventus, rinnovo in arrivo per Buffon

Sta per arrivare una notizia importante in casa Juventus. Notizia che del resto era già nell’aria da diverso tempo. Ovvero che Gigi Buffon rimarrà ancora nella rosa bianconera per un altro anno. Il portiere non ha alcuna intenzione di smettere e di appendere i guanti al chiodo.

Proprio qualche giorno fa Francesco Totti, parlando con Cannavaro dell’amico in comune, ha detto che, forse scherzando, la volontà di Buffon sarebbe quella di giocare fino a cinquant’anni. Nel frattempo la certezza è quella che il portiere 42enne prolungherà di un’altra stagione il suo accordo con il club bianconero.

Come riporta Tuttosport infatti nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra Buffon e il presidente Andrea Agnelli. Con le due parti che hanno di fatto convenuto di andare avanti per un altro anno. Formalmente nessuna firma sul contratto, cosa di fatto impossibile in questo momento di quarantena, ma non ci sarà alcun problema.

Buffon dunque continuerà ad essere un “secondo” di lusso nella rosa bianconera ma sopratutto continuerà ad essere un esempio per i compagni più giovani, un leader nello spogliatoio. Nella prossima primavera poi si vedrà se continuare ancora tra i pali oppure no, ma una cosa sembra certa. Ovvero che Gigi continuerà ad essere indissolubilmente legato ai colori bianconeri.

