Bentancur lascia la Juventus, Calciomercato: interesse dalla Liga

Rodrigo Bentancur sarà uno dei pilastri della Juventus del futuro? Voci e indiscrezioni dalla Spagna riguardano il futuro del centrocampista.

Dopo qualche difficoltà iniziale, legate in primis all’ambientamento, Rodrigo Bentancur si è conquistato la stima dell’ambiente Juventus. L’uruguaiano è diventato titolare, ripagando la fiducia riposta in lui dal tecnico Maurizio Sarri. Le sue prestazioni hanno però attirato l’interesse e l’attenzione di molti top club europei. Ma quale sarà il suo futuro? Molte indiscrezioni arrivano direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, sirene spagnole per Bentancur

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Don Balòn’, il 22enne sarebbe finito nel mirino del Barcellona. I blaugrana per portarlo in Catalogna starebbero pensando di intavolare una trattativa basata su uno scambio con Ivan Rakitic. Il croato è infatti seguito da tempo da Paratici e potrebbe quindi essere la contropartita giusta per far traballare la società piemontese. Difficile però che la Juventus possa cedere uno dei suoi principali gioielli. Anche se nel calciomercato nulla può esser dato per scontato.

