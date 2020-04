Calciomercato Juventus, Bosnich: “Vi dico il futuro di Pogba”

L’ex portiere del Manchester United Mark Bosnich ha parlato del futuro di Paul Pogba, in orbita Juventus. Queste le sue parole.

Il nome di Paul Pogba potrebbe essere tra quelli più caldi nella prossima sessione di calciomercato. Il francese è da tempo in orbita Juventus, ma quale potrebbe essere il suo futuro? A parlarne è stato l’ex portiere del Manchester United Mark Bosnich. Queste le sue parole: “Credo che alla fine il ragazzo possa rimanere al Manchester United sarei pronto a scommetterci. Il discorso, alla fine, è però sempre lo stesso. Se un calciatore vuole andare via dalla squadra per trasferirsi in un’altra, che esso sia Pogba o Paul Smith, è giusto lasciarlo andare“. Insomma, il destino del centrocampista è tutto da scrivere e da decidere. Non resta che vedere che cosa accadrà.

