Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: futuro incerto

Il futuro di Gonzalo Higuain potrebbe essere uno degli argomenti più importanti della prossima sessione di calciomercato. Ecco le ultime.

Gonzalo Higuain. Senza alcun dubbio è questo il nome su cui è maggiormente concentrata in queste ore l’attenzione in casa Juventus. Infatti, secondo indiscrezioni provenienti direttamente dall’Argentina, l’attaccante non vorrebbe fare ritorno in quel di Torino. Il Pipita sarebbe infatti realmente preoccupato della situazione Coronavirus in Italia e preferirebbe allenarsi in patria, anche per poter stare vicino alla mamma ammalata. Il pensiero della società bianconera? Il club avrebbe fatto sapere che, quantomeno al momento, non sarebbero arrivate comunicazioni in merito, anche perché non è sta diramata alcuna convocazione formale.

Calciomercato Juventus, che futuro per Higuain?

E poi ci sarebbe comunque un altro aspetto da non sottovalutare, ossia il futuro dell’ex Chelsea. Infatti con la Juventus sarebbe un vero e proprio muro contro muro, anche per la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un’altra punta centrale. E questo, come evidenziato da ‘Tuttosport’, potrebbe portare all’addio di Higuain. Ma quale potrebbe essere il suo destino? U’ipotesi porterebbe al ritorno al River Plate, club in cui, come detto più volte dal padre a più riprese, il sudamericano vorrebbe chiudere la sua carriera. L’altra, invece potrebbe essere l’Mls, con il Los Angeles Galaxy, pronti a fare follie per lui. Insomma, tutto è ancora da scrivere e da decidere.

