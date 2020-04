Juventus, senti Morata: “A Torino stavo da Dio”

Alvaro Morata è tornato a parlare delle sua avventura alla Juventus. Queste le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid.

Alvaro Morata non ha mai dimenticato la sua avventura alla Juventus. L’attaccante spagnolo l’ha dimostrato in una diretta Instagram in compagnia del tennista Fabio Fognini. Queste le parole dell’ex bianconero, attualmente in forza all’Atletico Madrid: “A Torino mi sono trovato da Dio. Ogni volta che uscivo andavo nel bar dietro l’angolo di casa e tutti mi coccolavano sempre. Penso che comunque mi sarei trovato benissimo in tutte le città d’Italia. Ritorno? Ad Alice manca l’Italia ed per questo quando abbiamo uno o due giorni liberi torniamo dalle sue parti, vicino a Milano”.

