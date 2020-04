Cellino annuncia: “Ho il Covid 19”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è positivo al Covid 19. Ecco quali sono le sue condizioni del patron dei lombardi.

Massimo Cellino è stato trovato al Coronavirus. Il presidente del Brescia ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘La Repubblica’: “Ho fatto tre settimane di quarantena a Brescia e poi sono venuto a Cagliari per passare la Pasqua con la mia famiglia. Dopo due settimane di quarantena anche qui in Sardegna, sono stato in ospedale a fare dei controlli. Mia figlia ha avuto il virus, mentre mio figlio no. Io invece ce l’ho in atto“.

Cellino, le sue parole dopo la positività al Covid 19

Il numero del club lombardo ha parlato anche dei sintomi, sottolineando come lui abbia manifestato soltanto stanchezza e forti dolori alle ossa. Impossibili però non parlare della ripartenza del campionato: “Trovo assurdo che si continui a parlare di calcio e discuta se giocare o noi. Noi siamo uomini fortunati, ma ci sono 9 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà. Non c’è il minimo rispetto nel chiedermi di ricominciare il campionato fuori dalla Lombardia. La gente a Brescia mi difende, mi dice che vuole onorare i propri morti e si offende se riporto la squadra in campo. Io devo rispettare queste persone. Non ho paura di retrocedere. In B magari vado lo stesso, ma tornerò in A, perché ho giocatori giovani e i conti a posto. Non accetto di non portare rispetto alla città di Brescia però. E se si gioca non lo decidono i club“. Insomma, parole pesanti.

