Higuain lascia la Juventus, Calciomercato: spunta un’ipotesi clamorosa

Il destino di Higuain sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. E spunta un’ipotesi che avrebbe a dir poco del clamoroso.

Un vero e proprio caso. Può solo essere così descritto ciò che sta accadendo attorno a Gonzalo Higuain. L’argentino, secondo indiscrezioni filtrate nella giornata di ieri, non vorrebbe fare il suo ritorno in quel di Torino. Come rivelato da ‘Tuttosport’, l’attaccante della Juventus l’avrebbe confidato ai suoi compagni. Una permanenza in patria per stare vicino alla mamma malata, ma anche per una grande paura per la situazione sanitaria che si è creata in Italia a causa del Coronavirus. In molti però pensano che ci sia anche una ragione fortemente legata al calciomercato.

Calciomercato Juventus, futuro di Higuain in bilico

Il suo futuro appare infatti a dir poco in discussione. La società è da tempo alla ricerca di un attaccante e questo porterebbe alla sua cessione. Il Pipita avrebbe così iniziato a riflettere e a guardarsi attorno, pensando addirittura a un ritorno e al River Plate. Ed ecco che, sempre secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’. potrebbe addirittura prendere corpo l’ipotesi della rescissione. Un qualcosa di clamoroso, ma che descriverebbe alla perfezione un rapporto che oramai appare complicato. Insomma, non resta attendere cosa succederà.

