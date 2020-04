La Juventus sarebbe interessata anche ad altri profili dal Napoli, infatti oltre a Milik i bianconeri avrebbero messo gli occhi anche su Mertens e Allan

Non solo Milik. I bianconeri starebbero sondando più piste di mercato in casa Napoli, oltre all’attaccante polacco piacciono i profili di Mertens e di Allan. Ma alla squadra allenata da Gennaro Gattuso interessa anche un giocatore in possibile uscita dai bianconeri, si tratta di Federico Bernardeschi. Che possa nascere un ipotetica soluzione di scambi di cartellini? Proprio come aveva pronosticato Paratici, il mercato del presente potrebbe essere sempre più improntato all’ipotesi scambio di cartelllini, proprio come nell’Nba, dato che l’emergenza sanitaria in corso sta gravando pesantemente sul sistema economico calcistico. Come sappiamo il caso Milik, in scadenza nel 2021 e pronto a lasciare Napoli per nuove destinazioni, sembra possibile, e qualora fosse abbandonata la pista Icardi sarebbe il profilo più interessante e voluto in primis dall’allenatore Maurizio Sarri.

Juventus calciomercato, non solo Milik. Piacciono anche altri dal Napoli

