Mandragora alla Juventus, Calciomercato: estate decisiva

Rolando Mandragora è uno dei nodi da sciogliere in casa Juventus. Ma quale sarà il futuro del centrocampista attualmente all’Udinese?

Rolando Mandragora è senza alcun dubbio uno di quei nomi che finisce sempre in secondo piano. Eppure, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, quella che verrà per lui sarà la sessione di calciomercato decisiva. Il centrocampista ora è di proprietà dell’Udinese, che due anni fa l’ha acquistato dalla Juventus con una formula particolare: i friulani l’hanno pagato 20 milioni, riservando ai bianconeri un diritto di riscatto da 26 milioni, da esercitare proprio alla fine di questa stagione. E che cosa ora faranno i piemontesi?

Calciomercato Juventus, che futuro per Mandragora?

Tra i due club ci sarebbe comunque già un accordo di massima ben definito. La Juventus dovrebbe esercitare quel riscatto, ma l’Udinese potrebbe anche chiedere di avere Mandragora per un altro anno. Un’ipotesi possibile quest’ultima, ma poco probabile. I friulani sarebbero infatti già alla ricerca di un sostituto. Quello che invece non può essere escluso a propri è il possibile inserimento di un terzo incomodo. Sul centrocampista si sarebbero mosse Roma e Milan e la situazione potrebbe evolversi e gli scenari potrebbero cambiare. Il buon Rolando d’altronde è senza alcun dubbio un giocatore interessante anche per squadre di medio-alta classifica. Ed ecco che l’ipotesi prestito potrebbe prendere corpo.

D’altronde non può esser dimenticato che, quantomeno al momento, il centrocampo della Juventus è un mosaico da comporre e fatto di dubbi e incertezze sul futuro di alcuni giocatori, Pjanic su tutti. Tutto sarà deciso in un’estate che, sul fronte calciomercato e trattative, si preannuncia calda e turbolenta. Mandragora attende di poter conoscere il suo futuro e il suo destino, che forse non sarà in quel di Torino. Ma mai dire mai.

