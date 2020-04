Serie A, Malagò: “Giusto voler chiudere la stagione, ma mai pensato a un’alternativa”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornato a parlare del sempre più probabile ritorno in campo della Serie A. Queste le sue parole.

In un’intervista rilasciata a ‘Il Secolo XIX’, il presidente del Coni Giovanni Malagò è tornata a parlare del sempre più probabile ritorno in campo della Serie A: “Il calcio ragiona diversamente. Sono il primo a riconoscere il diritto e il dovere di cercare ogni strada per chiudere la stagione, ma non si è mai pensato a un’alternativa vera e propria. Invece di pensare al campionato o alle coppe i club dovrebbero pensare a mettere al sicuro il loro futuro, perché il vero problema non è l’oggi ma il domani. Non assegnare gli scudetti sarebbe un gesto etico importante? Non mi permetto di parlare di etica, ma è palese il bisogno di lasciare un segnale. È un sentimento molto diffuso tra la gente“. Insomma, parole forti.

