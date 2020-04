Calciomercato Juventus, parla Commisso: “Vi dico il futuro di Chiesa”

Federico Chiesa è un vecchio pallino della Juventus. A parlare del futuro del suo gioiello è stato il patron della Fiorentina Rocco Commisso.

Il nome di Federico Chiesa sarà senza alcun dubbio tra quelli più chiacchierati nella prossima sessione di calciomercato. A parlarne è stato il patron della Fiorentina Rocco Commisso in un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’: ”Quali sono le condizioni per un suo addio? La prima è che Federico me lo chieda e a oggi non l’ha fatto. La seconda è che l’offerta sia in linea con la valutazione che la società gli attribuisce. Potrei accontentarlo solo se le due cose si verificassero, ma, come ho spiegato, questo al momento non è accaduto. Il ragazzo non ha mai detto a me, né a Joe, né a Pradé che se ne vuole andare. Quando tornerà a Firenze il futuro di Chiesa e Castrovilli non saranno il primo problema da affrontare, ma il secondo”.

