La chiave per arrivare a Milik sarebbe proprio un calciatore bianconero che piace al Napoli e al suo allenatore Gennaro Gattuso, ecco chi

Milik è ormai un vero e proprio obiettivo per la Juventus e sia lo stesso calciatore che l’allenatore Maurizio Sarri hanno fatto capire che apprezzerebbero molto questa operazione. Milik è un profilo ideale per l’allenatore toscano che già l’aveva voluto a Napoli, un partner ideale offensivo per Cristiano Ronaldo e data la sua giovane età, il polacco è un under 30, potrebbe dare contributo sia per il presente ma anche per il futuro. Un giocatore che sa adattarsi perfettamente e che conosce il gioco e gli schemi di Maurizio Sarri, oltre ad avere ottima esperienza nel campionato italiano. Nelle ultime ore è trapelata la possibilità di un possibile scambio con un giocatore della Juventus, infatti al Napoli e al suo allenatore Gennaro Gattuso piace molto il profilo di Federico Bernardeschi, in possibile uscita da Torino.

Calciomercato Juventus, la chiave per arrivare a Milik è un bianconero

Un clamoroso colpo di scena che vedrebbe mettere sul piatto delle trattative il cartellino di Federico Bernardeschi molto apprezzato in casa Napoli. La Juventus valuta il giocatore intorno ai 40 milioni e potrebbe, quindi, iniziare una vera e propria trattativa con la squadra di Gattuso per arrivare ad uno scambio delle parti, Milik ha un contratto in scadenza nel 2021 e quasi sicuramente non rinnoverà . La possibilità di approdare sotto la Mole e ritrovando Maurizio Sarri lo farebbe moto contento. La Juventus però non si priverà facilmente di Bernardeschi anche perché ha dimostrato di avere una caratura internazionale e uno spirito di adattamento davvero unico e nel caso dal Napoli dovesse partire Koulibaly ecco che in bianconeri potrebbero riproporre la carta Rugani, che già in passato era stato accostato ai partenopei. Calciomercato nel video delle trattative con Juventus e Napoli pronte a sedersi al tavolo.

