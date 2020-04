Juventus, risalita in borsa e titolo sospeso per eccesso di rialzo

I bianconeri sono risaliti in borsa dopo le contrazioni del valore dei titoli del club nel mese di marzo. Ora prende largo un netto miglioramento

Nel mese scorso i bianconeri a fronte dell’emergenza sanitaria del Coronavirus che ha messo in ginocchio l’intera economia mondiale avevano visto l’andamento dei titoli del club complicarsi, ora le cose sembrano, però, drasticamente cambiate. Infatti da oggi gli stessi titoli stanno tornando a salire, anche perché nel mese di aprile le prospettive sono state decisamente più ottimistiche.

Juventus, risalita in borsa e titolo sospeso per eccesso di rialzo

Questa mattina il titolo in Borsa è stato sospeso per eccesso di rialzo dopo le prime contrattazioni, con un +11%. Il valore del titolo è arrivato ai 90 centesimi per azione, avvicinandosi sempre più all’euro. Lo scorso mese, il 12 marzo, era invece il periodo peggiore, infatti si erano registrati solo 54 centesimi per azione. Una realtà che sembra acqua passata almeno in questo momento, infatti i bianconeri sembrano essersi completamente ripresi con prospettive decisamente più ottimistiche.

