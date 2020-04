I bianconeri “scippano” il desiderio di Antonio Conte e dell’Inter infatti ci sarebbe la possibilità di un clamoroso ritorno a centrocampo, ecco chi

Bianconeri forti sul mercato e pronti a grandi colpi, il nome che esce da un sondaggio fatto da Calciomercato.it sarebbe clamoroso. Infatti i bianconeri avrebbero proposto un’offerta all’ex grande centrocampista tanto desiderato dall’Inter di Antonio Conte, “scippando” e, dunque, scavalcando le gerarchie di mercato. La Juventus infatti avrebbe avanzato un’offerta per Arturo Vidal, che proprio nell’era in cui Antonio Conte era allenatore ha fatto le gioie dei tifosi dello stesso mister diventando a tutti gli effetti un vero e proprio pupillo della squadra.

Calciomercato Juve, i bianconeri pensano ad un grande ritorno, c’è l’offerta

Arturo Vidal lascerà quasi certamente Barcellona a fine anno, è in lista desideri di Antonio Conte che lo vorrebbe come titolare del centrocampo della sua Inter. Stando appunto quanto riportato dal sondaggio di Calciomercato.it, fra le squadre possibili per la nuova avventura sportiva del cileno ci sarebbe proprio un clamoroso ritorno a Torino, nella sua Juventus. Un colpo che spiazzerebbe tutti e che nessuno si aspettava. Infatti a volerlo in bianconero sarebbe proprio Cristiano Ronaldo, che avrebbe già dato la sua approvazione per il trasferimento. Un colpo che potrebbe essere anche vantaggioso dal punto di vista economico, infatti, secondo quanto riportato dal sondaggio di mercato, Arturo Vidal avrebbe ricevuto un’offerta dalla sua ex squadra, con i tifosi che lo riabbraccerebbe volentieri. Un clamoroso sorpasso di mercato che vedrebbe attualmente la Juventus come destinazione probabile e futura per il centrocampista cileno ormai in uscita da Barcellona.

