Cristiano Ronaldo, Sconcerti: «Gli faranno fare solo due tamponi»

Il giornalista Mario Sconcerti duro su Cristiano Ronaldo: «Non gli faranno fare la quarantena al rientro in Italia, ma solo due tamponi e via così».

Attacco del giornalista Mario Sconcerti a Cristiano Ronaldo. Dal portale calciomercato.com ha espresso dei dubbi in merito al trattamento che verrà riservato al fuoriclasse portoghese. Ha avanzato delle ipotesi che non si sa quale riscontro di verità poi troveranno nei fatti. A domanda precisa di cosa ne pensasse della vita fatta dal calciatore più forte del mondo a Madeira, ha risposto duramente.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Pjanic dà il via al programma dei rientri

Così Sconcerti su Cristiano Ronaldo

Sconcerti, parlando di Cristiano Ronaldo si è espresso così. «Il calcio – ha detto – non fa già adesso parte della vita reale. A Cristiano non gli faranno fare la quarantena, farà due tamponi e via. Fa parte dei privilegi del calcio. I calciatori sono gli eredi dei grandi attori che a loro volta ereditarono i diritti dei regnanti. Credo sia necessario lasciare un minimo di convalescenza, anche per il calcio, come si può pensare di giocare subito? Ci sono stati 25.000 morti. Dover giocare imponendo a tutti il suo spettacolo per i soldi: è questo che sta facendo il calcio. Ripeto: non c’è nessuna necessità per tornare a giocare subito a pallone».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK