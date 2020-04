Pistocchi ci ricasca e punzecchia nuovamente i tifosi della Juventus, infatti il giornalista sui propri profili social ha -di nuovo- parlato di Calciopoli

Il giornalista Maurizio Pistocchi ci ricasca ancora, non è mai stato tenero nei confronti dei tifosi bianconeri in special modo quando bisogna parlare di Calciopoli. Il giornalista ha avuto spesso dibattiti con veri e proprio botta e risposta con tifosi e con l’ex direttore Luciano Moggi , che all’epoca di Calciopoli era proprio alla Juventus. Maurizio Pistocchi ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social. Ecco quanto scritto dal giornalista: “Il 21 aprile 2002 successe che in Chievo-Inter, dopo aver annullato un gol a Ronaldo per fuorigioco inesistente”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Juve, ag. Rugani: “Scambio al Napoli? Per ora nessuna trattativa”

Juventus, il solito Pistocchi: pensa ancora a Calciopoli

Pistocchi ha poi aggiunto sempre nel suo messaggio social: “Il 21 aprile 2002 successe anche che l’arbitro De Santis non fischiasse il calcio di rigore per questo abbraccio di D’Anna a Ronaldo. Basta questo per capire cosa accadeva in quegli anni #Calciopoli”. Un post che, come spesso succede, attacca la rivalità con i tifosi juventini e inevitabilmente scatena un “duello” virtuale fra i supporter della Vecchia Signora e quelli dell’Inter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Lukaku su Instagram: “A gennaio 23 giocatori su 25 erano malati”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK