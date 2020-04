Calciomercato Juventus, occhi su alcune stelle del Real Madrid

Calciomercato Juventus: la società bianconera potrebbe mettere gli occhi su alcuni giocatori che sarebbero in uscita dal Real Madrid.

Vera e propria rivoluzione. Può davvero esser definito così quello che potrebbe accadere in casa Real Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, infatti il presidente Florentino Perez avrebbe preparato una lunga lista di giocatori che dovrebbero essere ceduti nella prossima cessione di calciomercato. Un modo per sfoltire la rosa, ma anche per ripartire da zero con un nuovo ciclo. Ma ecco che alla finestra potrebbe esserci molti club, tra cui anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, affari con il Real Madrid?

Tra i partenti infatti dovrebbe esserci anche Marcelo, che è da tempo nei radar dei bianconeri. Il tutto è legato anche al fatto che i piemontesi sarebbero alla ricerca di un terzino. Il brasiliano potrebbe essere senza alcun dubbio l’uomo giusto e il rinforzo perfetto per esperienza e personalità. Gli occhi però potrebbe essere anche su Bale, già in passato accostato alla Vecchia Signora. Il gallese al momento sembrerebbe un sogno, ma l’esterno offensivo potrebbe essere il grande colpo che non ci si aspetta. Ma le sorprese potrebbero anche essere altre.

Infatti nella lista “nera” di Florentino Perez c’è anche Jovic. Tenendo conto del fatto che la Juventus è alla ricerca di un attaccante, il serbo potrebbe essere un nome interessante. Il giocatore non si è conquistato la fiducia di Zidane e l’ipotesi Juventus potrebbe stuzzicarlo e non poco. E chissà che, a un prezzo contenuto, l’idea non potrebbe diventare un qualcosa di concreto. Ipotesi e suggestioni. Il Real Madrid si prepara alla svendita e in molti sono già alla finestra ad aspettare e ad attendere il momento giusto per affondare il colpo.

