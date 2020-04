Jorginho, parla l’agente del calciatore: «La Juve? Vi dico che…»

L’agente di Jorginho svela che il calciatore resterà al Chelsea dove rinoverà il contratto. «Ho letto della Juventus, ma nessuno mi ha chiamato».

Pupillo di Maurizio Sarri potrebbe prendere il posto di Miralem Pjanic qualora i bianconeri decideranno di lasciarlo partire. Partire verso un club pronto a un investimento pesante. Jorginho è un calciatore di livello internazionale lo dimostra il fatto che si è preso prepotentemente un posto da titolare al centro del campo al Chelasea. In più si è dimostrato ragazzo di assoluto valore. «La Juventus? Ho letto in giro, ma non ho mai avuto contatti con loro – ha spiegato a Calciomercato.it l’agente Joao Santos – Né Sarri, né Paratici mi hanno mai chiamato per avere informazioni. Ha ancora 3 anni di contratto e a luglio c’è la possibilità di aggiungerne un quarto e aprire le trattative per un rinnovo col Chelsea».

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Cristiano Ronaldo: è zona rossa vicino alla sua villa a Madeira

Jorginho resterà al Chelsea?

Un feeling quello tra Jorginho e Sarri che però non basterà a portarlo a Torino, almeno secondo il suo procuratore. «Ad oggi, non so assolutamente nulla di questa situazione. Il ragazzo è felicissimo a Londra, dove sta dimostrando il suo valore e dove ha ancora altri tre anni di contratto – ha aggiunto -. E a luglio, c’è la possibilità di aggiungerne un quarto e aprire le trattative per un rinnovo di contratto con il Chelsea. Non so poi quali possano essere le strategie di mercato della Juventus, ma questi sono i piani per il nostro futuro. E ripeto, ad oggi, né i bianconeri, né qualsiasi altra squadra si è fatta avanti per Jorge. Se ci siano stati contatti in estate? Il direttore Paratici mi conosce molto bene, da anni, ma non mi ha mai chiamato per avere informazioni per Jorginho».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK