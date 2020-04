Calciomercato Juventus, Jorginho primo nome per la regia

Il prossimo calciomercato della Juventus vedrà arrivare in bianconero un pallino di Sarri? Difficile dirlo oggi, con il campionato ancora bloccato e le finanze dei club che non stanno certo vivendo un momento florido. Se ne riparlerà probabilmente più avanti, ma ciò non toglie che potrebbe approdare a Torino un giocatore importante a centrocampo.

Non è un mistero che il rendimento di Pjanic non è stato all’altezza delle aspettative, tant’è che il club non direbbe certo di no nel caso in cui arrivasse una offerta importante per il bosniaco. Ma con chi sostituirlo? Sandro Tonali resta un obiettivo della Juve, ma c’è anche un altro nome che stuzzica la fantasia dei tifosi. Che comunque si aspettano dei nomi importanti, da Pogba a Aouar passando per Castrovilli, come sottolinea il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, su Pogba c’è anche un’altra squadra italiana

Calciomercato Juventus: Jorginho pista percorribile

Quando Sarri passò dal Napoli al Chelsea volle fortemente con sè il “cuore” del suo gioco, il regista italo-brasiliano Jorginho. Giocatore che conosce molto bene le idee dell’allenatore e sa anche come metterle in pratica. E’ un elemento di livello internazionale e del resto è anche il regista della nazionale azzurra. Nessun dubbio sul suo valore.

Proprio per questo la Juventus potrebbe fare un tentativo per strapparlo al Chelsea, sopratutto se davvero Pjanic sarà ceduto altrove (il Psg è sempre interessato alle sue prestazioni). Lampard non reputa Jorginho incedibile, anche se chiaramente il club londinese non lo certo svenderà. Va pure sottolineata la grande crescita nel ruolo di playmaker di Rodrigo Bentancur, che può essere più di un ripiego come regista.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK