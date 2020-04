Douglas Costa e la mano birichina sulla fidanzata Nathalia, la foto che su Instagram ritrae i due abbracciati sta facendo scalpore sul social

La foto che Douglas Costa ha pubblicato su Instagram in compagnia della fidanzata brasiliana Nathalia sta facendo scalpore sui social. Il calciatore della Juventus è attualmente in quarantena in Brasile e, a quanto pare, sembra spassarsela.

Douglas Costa clamore su Instagram: ma dove metti le mani?

Il brasiliano infatti sembra molto affiatato in compagnia della fidanzata Nathalia e la foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram non lascia alcun dubbio, la coppia ritratta in un momento romantico, con tanto di bacio, sta riscuotendo successo con tante approvazioni e condivisioni. Ma quello che i tifosi fanno notare, più che il momento romantico, è una mano birichina di Douglas che non lascia alcun dubbio sull’affiatamento passionale della coppia. E in attesa del rientro a Torino per la -possibile- ripresa delle competizioni, Costa sembra in ottima compagnia.

