Liverani oggi allenatore del Lecce ha raccontato del suo passato e di quella volta che fu molto vicino a vestire la maglia della Juventus come giocatore

L’attuale allenatore del Lecce Fabio Liverani intervistato da Sky si è lasciato andare ad un retroscena davvero incredibile, infatti in passato il giocatore è stato vicino a vestire bianconero, operazione sfumata poi per il mancato trasferimento di O’Neill a Perugia. Ecco le parole dell’allenatore e ex giocatore:

Liverani e il retroscena di mercato: “In passato fui vicino alla Juventus”

“Ero molto vicino ai bianconeri, ci doveva essere uno scambio con O’Neill che però non accettò la destinazione a Perugia così, alla fine, io mi trasferì alla Lazio. O’Neill poi al Perugia ci andò, ma l’anno seguente. Quando andai via a parametro zero dalla Lazio scelsi la Fiorentina, ma la Roma provò a prendermi”. Con Liverani si è poi parlato del campionato e della sua possibile ripresa imminente, l’allenatore ha aggiunto: ” Questo è il momento un po’ più critico, ma fortunatamente, anche se c’è ancora tanta confusione e non si sanno date precise, sembra si stia iniziando a delineare la possibilità di poter ripartire la stagione e allora si pensa a ricominciare: non attivare la mente sul campo per troppo tempo diventerebbe un problema”.

