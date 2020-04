Calciomercato Juventus da realtà a finzione. Diventa una serie tv!

Il calciomercato Juventus sarà una serie tv. Il tutto nasce dall’idea dell’agente Yvan Le Mèe: «A fine anno, Covid permettendo, inizieremo con le riprese».

Lanci di contratti sul gong, incontri segreti negli hotel, affari saltati e operazioni da milioni di euro. Il calciomercato Juventus sbarcherà al cinema. «La serie tv si chiama “Mercato”», racconta l’ideatore Yvan Le Mèe, uno dei più intraprendenti agenti internazionali. Il 44enne manager francese, rappresentante tra gli altri di Mendy del Real Madrid e di Ayé del Brescia, in passato è stato tra i protagonisti dei trasferimenti di Lemina, Benatia, Aubameyang… Insomma ci sarà da restare incollati alla tv.

Calciomercato Juventus in televisione

La notizia è stata riportata da Tuttosport, che ha intervistato l’agente. «Sarà una serie tv sul mercato europeo e mi piacerebbe coinvolgere come “special guest” dei vari episodi tanti personaggi de calcio. Ne ho già parlato con Jorge Mendes, il manager di Cristiano Ronaldo, e tra gli agenti vedrei bene anche Giovanni Branchini, Mino Raiola e magari anche una donna dinamica come Wanda Nara, moglie-agente di Icardi. Come presidenti e dirigenti sarebbero perfetti De Laurentiis, che è uomo di cinema, ma anche Cellino, Agnelli, Paratici, Leonardo e Rummenigge. E tra gli allenatori Allegri, Wenger, Rudi Garcia, Ancelotti e Mourinho. Ma vogliamo far partecipare anche i giornalisti sportivi europei specializzati nel mercato. Per gli episodi italiani pensiamo anche a qualcuno di Tuttosport».

