Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain è sempre più in bilico

Il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più in bilico. Il destino dell’argentino sarà davvero lontano dalla Torino bianconera?

Che futuro per Gonzalo Higuain? Questa è la domanda che in questi giorni si stanno facendo gran parte dei tifosi della Juventus. Ormai è cosa nota la confessione dell’argentino ad alcuni suoi compagni sulla paura di tornare in Italia. Al momento però non c’è stata alcuna convocazione ufficiale da parte della società. Soltanto dopo questa si potrà sapere e capire se il Pipita diventerà ufficialmente e a tutti gli effetti un vero e proprio caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juve, rebus Higuain: l’argentino potrebbe non tornare?

Calciomercato Juventus, tre scenari per il futuro di Higuain

Ma che cosa potrebbe succedere. A parlarne è stata l’edizione odierna di ‘Tuttosport’. Il buon Gonzalo potrebbe tornare in Italia e finire la stagione. Questa è senza alcun dubbio l’ipotesi più ottimistica. Il secondo scenario prevede che l’argentino decida di non partire e quindi di cercare un accordo con il club bianconero. L’ultimo è quello di un vero e proprio scontro tra le parti. Higuain potrebbe infatti impuntarsi per restare in Argentina, facendo concludere il tutto con la rescissione unilaterale da parte della Juventus per inadempienza contrattuale. In tal caso l’attaccante perderebbe lo stipendio del prossimo anno e parte di quello attuale. Le cifre? Circa 10 milioni di euro netti. Ed ecco che sullo sfondo ci sarebbe sempre l’interesse del River Plate. Per il momento comunque si tratta soltanto previsioni e idee. Non resta che attendere cosa succederà nei prossimi giorni.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK