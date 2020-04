Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con il Barcellona?

Calciomercato Juventus: per la società bianconera starebbe prendendo corpo un clamoroso scambio con il Barcellona. L’indiscrezione arriva dalla Spagna.

Scambi. Potrebbe essere questa la parola d’ordine della prossima sessione di calciomercato. Viste le difficoltà economiche create dall’emergenza Coronavirus, molte società potrebbero puntare su questo tipo di formula. Ed ecco che, direttamente dalla Spagna, arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda la Juventus. Infatti, secondo quanto rivelato dall’emittente radiofonica ‘Rac – 1’, i bianconeri starebbe impostando una trattativa con il Barcellona. L’idea sarebbe quella di uno scambio che prevederebbe lo sbarco di Miralem Pjanic in terra catalana e di Arthur in quel di Torino. Insomma, un’ipotesi che cambierebbe alcune situazioni e che porterebbe a un addio importante in casa piemontese, ossia quello del centrocampista bosniaco, considerato fino a tempo fa un intoccabile.

