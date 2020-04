Aouar alla Juventus, Calciomercato: ecco il prezzo del francese

Aouar è uno dei nomi che è da tempo sul taccuino della Juventus. Ma ecco quanto servirebbe per arrivare all’attaccante francese.

Houssem Aouar è uno dei tanti nomi che stuzzicano la fantasia in casa Juventus. Il centrocampista francese di origini algerine è ormai finito da tempo nel mirino della società bianconera. L’interesse è cresciuto quando i piemontesi hanno affrontato il Lione, squadra proprietaria del cartellino, nel match di Champions League. E potrebbe essere proprio il club transalpino. Il riferimento è ovviamente alle pretese economiche. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Rmc Sport’, difficilmente si potrebbe scendere sotto i 50 milioni di euro. Una cifra difficile da spendere per la Vecchia Signora, soprattutto in un periodo simile. Per di più ci sarebbero da fare i conti con la concorrenza del Manchester City.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK