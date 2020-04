Calciomercato Juventus, Douglas Costa sul piede di partenza?

Uno dei giocatori che in estate sembra destinato a lasciare i bianconeri nel prossimo calciomercato della Juventus pare essere Douglas Costa. Il valore del giocatore brasiliano non si discute, ma in questa stagione è stato spesso indisponibile a causa di problemi fisici e non è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di Sarri.

Anche perché la Juventus ha giocato il più delle volte con una soluzione tattica che non prevedeva l’utilizzo di un esterno offensivo ma di un trequartista. Ruolo nel quale il brasiliano non certo eccelle, considerando la sua facilità di corsa e il suo dribbling. Per questo motivo i bianconeri potrebbero sacrificarlo in estate per ricavarne una somma importante o magari usarlo come pedina di scambio.

Lo stesso giocatore brasiliano pare intenzionato a cambiare aria. Come riporta “Don Balòn” infatti Douglas Costa avrebbe chiesto la cessione alla Juventus e si sarebbe proposto la Real Madrid di Zinedine Zidane, club sempre a caccia di grandi campioni. Certo è che i bianconeri non farebbero certo sconti per lasciar partire il loro asso brasiliano.

Calciomercato Juventus: Douglas Costa pedina di scambio

Tuttavia Douglas Costa potrebbe anche essere usato dalla Juventus come pedina di scambio per arrivare ai suoi obiettivi di calciomercato. Si è già detto che soldi ce ne saranno pochi da spendere e che si punterà parecchio sugli scambi. Ecco allora che il brasiliano potrebbe tornare utile per fare un tentativo con lo United e prendere Pogba.

Ma lo stesso Costa piace anche al Psg e la Juventus potrebbe offrirlo alla formazione francese per arrivare a Mauro Icardi, uno dei principali obiettivi di mercato del club torinese.

