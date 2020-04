Juventus, l’invito di Cristiano Ronaldo: “Bisogna tener duro”

Cristiano Ronaldo continua a lanciare attraverso i social network. Ecco che cosa ha scritto il portoghese della Juventus.

Pur essendo ancora in quel di Madeira, Cristiano Ronaldo sembra non smettere di pensare alla Juventus e a una ripartenza del campionato che appare giorno dopo giorno sempre più probabile. Il lusitano continua infatti ad allenarsi con costanza per non perdere la forma. Il tutto viene testimoniato sui social network, dove il portoghese comunica con i tifosi bianconeri e in generale con tutti i suoi fan. “Teniamo duro ragazzi“, questa la frase scelta da CR7 in questa occasione.

Intanto iniziano a filtrare i programmi delle varie società per ricominciare. In casa Juventus non c’è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale. Ciò che è certo e che riguarderà anche Cristiano Ronaldo è che, una volta rientrato nel capoluogo piemontese, il fuoriclasse portoghese dovrà , secondo la normativa vigente, restare in isolamento per 14 giorni, al pari degli altri sette calciatori della rosa attualmente fuori dall’Italia. L’escamotage per ridurre i tempi potrebbe però essere rappresentato da un immediato doppio tampone, che avrebbe provare la sua negatività al Coronavirus.

