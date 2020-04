Uefa, ennesima decisione: un mese per presentare i piani di ripartenza

Ennesima decisione presa dall’Uefa sulla possibile ripartenza: un mese di tempo per presentare i piani. Ecco tutti i dettagli.

Si ricomincia. Ormai il fatto che il mondo del calcio riparta appare quasi una certezza. Ed ecco è arrivata un’ennesima decisione da parte dell’Uefa. Quest’ultima avrebbe infatti un mese di tempo per comunicare il piano per concludere la stagione in tutti i campionati di prima divisione, tra cui ovviamente figura la Serie A. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Sky Sport’, questa scelta sarebbe stata comunicata in una lettera inviata a tutte le federazioni. La lettera sarebbe stata redatta dopo la riunione del Comitato Esecutivo dello scorso 23 aprile. Insomma, entro il 25 maggio dovranno essere stabiliti tempi e tappe della ripresa, oltre al format.

