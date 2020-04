Calciomercato Juventus, de Ligt sempre nel mirino del Barcellona

De Ligt continua a essere un nome importante in ottica calciomercato. Il Barcellona continua infatti a pensare al difensore olandese.

Dopo un inizio complicato e difficile, Matthijs de Ligt si è conquistato la fiducia di Maurizio Sarri e dell’ambiente Juventus. Le sue prestazioni positive hanno comunque continuato ad attirare l’interesse di molti top club. D’altronde non è certo una novità che sui di lui c’è sempre stato il Barcellona, beffato dalla Vecchia Signora la scorsa estate. I catalani però non avrebbero mollato e la presa e sarebbero pronti a un nuovo assalto. Per di più, come riportato e rivelato da ‘Mundo Deportivo’, i blaugrana potrebbero giocarsi una carta e un’arma in più. Il riferimento è a Arthur, centrocampista che tanto piace a Paratici. Ed ecco che il brasiliano potrebbe diventare una contropartita e una pedina di scambio.

Calciomercato Juventus, de Ligt in bilico?

Secondo il portale spagnolo, l’ex Ajax sarebbe pronto ad accettare il corteggiamento del Barcellona. Per quest’ultimo il centrale orange sarebbe il partner ideale di Piquè. Restano però da capire le intenzione della Juventus, che non sembrerebbe intenzionata a privarsi di uno dei pilastri. Anche se, si sa, nel calciomercato nulla può esser dato per scontato e sicuro.

