Calciomercato Juventus, Haaland obiettivo concreto

Da alcune indiscrezioni di mercato che arrivano dal Portogallo come riportate da Calciomercato.it sembra che la società bianconera sia tornata su un obiettivo che lo scorso gennaio sembrava ad un passo, stiamo parlando del giovane attaccante classe 2000 Braut Haaland, l’ex Salisburgo ora al Borussia Dortmund sembra di nuovo essere tornato nel mirino di Paratici che sarebbe disposto a portarlo sotto la Mole per la prossima finestra di mercato. Da tenere presente che oltre ai bianconeri l’altra grande interessata ad Haaland è il Real Madrid che avrebbe già avanzato un’offerta di 70 milioni per il cartellino dell’attaccante norvegese.

