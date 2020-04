L’ex attaccante bianconero Osvaldo attacca Prandelli accusandolo di avergli tolto il Mondiale 2014 senza nemmeno avvisarlo, ecco le sue parole

In un’intervista rilasciata ad Alfredo Pedullà l’ex calciatore Osvaldo, che fra gli altri è stato anche un ex bianconero, ha attaccato il tecnico Prandelli, che all’epoca allenava la Nazionale italiana, di averlo escluso dal Mondiale 2014 senza nemmeno averlo avvisato, Osvaldo infatti sostiene di aver scoperto della sua esclusione dalla rosa tramite i giornali e non da Prandelli stesso. Ecco le parole dell’ex giocatore: “I giornali scrivevano che siccome ero argentino lui avrebbe dovuto scegliere Cassano, ma la cosa peggiore che ho saputo della mancata convocazione solo dai quotidiani. Prandelli non mi chiamò per informarmi. Con Pirlo e De Rossi, in ritiro, vedemmo i possibili tagli dei pre-convocati dal Corriere dello Sport e sapevamo che, visto che il c.t aveva conoscenze lì, ciò che veniva scritto era ciò che sarebbe poi accaduto”.

l'ex Juventus Osvaldo attacca Prandelli: "Mi ha tolto il Mondiale del 2014"

L’ex attaccante ha poi continuato sull’argomento: “In allenamento non mi disse niente, Prandelli faceva il misterioso e non mi aveva avvisato che sarei stato escluso. Spero che stia passando la quarantena in un buco! Per quel Mondiale io ho pianto, volevo morire, è stato un momento difficile. Quel Mondiale me l’ero guadagnato. Una volta che la squadra era arrivata in Brasile, Pirlo mi mandò una foto nell’hotel del ritiro. Immaginate come potevo stare. Poi, qualche mese dopo, Prandelli provò a chiamarmi per andare al Galatasaray. Io gli risposi che non ci sarei andato nemmeno per 50 milioni di dollari”.

