Pagliuca, attacco alla Juventus: “Tutti sanno cos’è successo nel 1998”

L’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca è tornato di quanto successo nel campionato 1997/1998, con le tante polemiche che ne sono seguite.

Gianluca Pagliuca è stato uno dei calciatori simbolo degli anni ’90. L’ex estremo difensore indossava la maglia dell’Inter nella stagione 1997/1998. Ed è tornato sulle polemiche che hanno caratterizzato e susseguito quella stagione. Queste le sue parole, rilasciate a ‘FCInter1908’: “Lo sappiamo tutti perché non abbiamo vinto di più. Abbiamo alzato al cielo la Coppa UEFA e lottato fino alla fine per il campionato. Sappiamo benissimo cos’è successo nelle ultime giornate di Serie A nel 1997-98. Sull’albo d’oro c’è scritto Juventus, ma tutti sanno perché. Lippi? Sono successe un po’ di cose dopo quel Juve-Inter… Diciamo che era una ferita ancora aperta per me”. Insomma, l’ex portiere si è voluto levare qualche sassolino dalle scarpe.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK