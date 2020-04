Calciomercato Juventus, l’ex agente di Neymar rivela: “I bianconeri lo volevano”

L’ex agente di Neymar Wagner Ribeiro ha fatto una rivelazione importante che riguarda il suo ex assistito: la Juventus ha provato a prenderlo.

Wagner Ribeiro, ex procuratore di Neymar, ha parlato di alcuni interessi e offerte arrivate al suo assistito. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Canal do Nicola’ su ESPN: “Quando era al Santos, ha ricevuto proposte da tutto il mondo. Un’offerta ufficiale è arrivata dal Chelsea quando ero a New York, il giorno in cui Neymar ha debuttato con il Brasile nel 2010. Hanno fatto un’offerta, l’abbiamo studiata, ma alla fine non se n’è fatto nulla. In quell’occasione, come in altre, abbiamo fatto scegliere allo stesso Neymar. Poi sono arrivate altre proposte dal Bayern Monaco e dalla Juventus, con cui ho avuto un incontro a Torino“. Insomma, il verdeoro è stato nel mirino dei bianconeri. E questa non è certo la novità. E chissà che non se ne possa riparlare anche in futuro.

