Calciomercato Juventus, papà Higuain fa chiarezza sul futuro del figlio

Arrivano le voci di papà Jorge Higuain a far luce sul futuro del figlio Gonzalo. In questi giorni sono davvero tanti i rumors che interessano il centravanti argentino, che al momento si trova in patria. E’ chiaro che il calciatore tornerà al più presto in Italia per riprendere gli allenamenti e farsi trovare pronto quando si potrà finalmente giocare.

Nel frattempo però si è parlato anche di un suo possibile addio alla Juventus a fine stagione, con i bianconeri che starebbero seguendo più piste per sostituirlo. E’ scontato dire che la Juve in rosa deve sempre avere un grande centravanti, capace di garantire una ventina di reti a stagione.

A fare chiarezza sulle intenzioni di Gonzalo Higuain ci ha pensato come detto il padre Jorge, che ha parlato in Argentina ai microfoni di “LM Neuquén” e ha di fatto annunciato come non sia intenzione del centravanti lasciare la Juventus. «Gonzalo rimarrà alla Juventus, perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale».

Possibile l’intenzione del calciatore di arrivare alla fine del suo contratto per poi scegliere in autonomia la sua prossima destinazione, da parametro zero. «Passato questo anno e mezzo di tempo, sarà Gonzalo a decidere cosa fare perché sarà padrone del proprio destino. Ora posso garantirvi che Gonzalo non vuole andar via dalla Juve dove è molto amato dalla tifoseria».

