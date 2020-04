La Juventus vorrebbe utilizzare Pjanic come pedina di scambio per arrivare ad uno dei due obiettivi, attualmente, reputati i più importanti, ecco chi

Pjanic come pedina di scambio? A quanto filtra nell’ambiente calciomercato il nome illustre in uscita potrebbe proprio essere quello del bosniaco, Pjanic nonostante sia uno dei punti fermi del centrocampo bianconero, almeno in questa stagione, non sembra aver convinto del tutto. L’ipotesi di un addio a fine stagione non sembra remota, ma vista l’attuale situazione di crisi economica dovuta, come sappiamo, all’espandersi del Coronavirus, ecco che i bianconeri stanno studiando la strategia più idonea per arrivare ad uno dei due obiettivi attualmente reputati primari inserendo proprio il bosniaco come eventuale pedina di scambio.

Juventus, Pjanic: pedina di scambio per arrivare ad obiettivi importanti

Le conferme di un possibile addio a fine stagione sembrano trovare ancora più concretezza, sul profilo social del giornalista sportivo Paolo Paganini infatti si può intravedere qualche importante novità in chiave mercato: da quando dice Paganini, per il momento, la squadra che più vorrebbe Pjanic nel proprio centrocampo per la prossima stagione sarebbe il PSG di Leonardo che avrebbe identificato nel bosniaco il leader perfetto per la mediana. Il PSG inoltre sarebbe pronto a riscattare Icardi qualora dovesse partire l’altro attaccante in rosa, Cavani. La Juventus però sarebbe più propensa, come dicevamo, a giocarsi il cartellino di Pjanic per arrivare ad uno degli obiettivi primari di mercato, il talentuoso Pogba, seguito poi da Jorginho del Chelsea (pupillo dell’allenatore Maurizio Sarri) e Kante sempre dei blues. Con il Chelsea ci sarebbero anche eventuali trattative sugli esterni, infatti i bianconeri sono interessarti al brasiliano Willian. Un calciomercato già nel vivo delle trattative con la possibilità di veicolare il tutto a degli scambi stile NBA, proprio a fronte di una crisi finanziaria che sta gravando sull’economia calcistica. Il volere principale di Paratici sarebbe quello di arrivare a Pogba, ora si lavora per giungere alla strategia più idonea.

