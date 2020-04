Calciomercato Juventus, Cavani sempre più lontano?

Edinson Cavani è stato per molto tempo nel mirino della Juventus. Ora l’uruguaiano sembrerebbe però allontanarsi definitivamente.

Edinson Cavani è un nome che tante volte è stato accostato alla Juventus. L’uruguaiano è stato vicinissimo, nel mese di gennaio, a trasferirsi all’Atletico Madrid. Ora però, secondo quanto rivelato da ‘Il Mattino’, il Psg avrebbe deciso di proporre a Edinson Cavani il rinnovo per il contratto in scadenza tra due mesi. Uno scenario che fino a un po’ di tempo appariva impensabile. L’ex Napoli ci starebbe comunque riflettendo, in quanto sarebbe alla ricerca dell’ennesimo contratto milionario. E l’ipotesi Serie A non è comunque del tutto da scartare. Il piano dei bianconeri sembrerebbe però essere quello di investire su un attaccante più giovane rispetto al partente Higuain e la pista del sudamericano verrebbe studiata solo in un secondo momento. Ma la destinazione più probabile potrebbero essere gli Stati Uniti, anche se l’Atletico Madrid potrebbe fare un ultimo tentativo.

