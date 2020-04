direttamente dai canali social de L’Independente Futebol Clube, è arrivata la tragica notizia della scomparsa del calciatore Kaio Felipe, di soli 21 anni. Come viene riportato in Brasile, il calciatore stava giocando con un aquilone che si è andato ad impigliare nei fili ad alta tensione, la scossa elettrica è stata fatale per il ragazzo che è tragicamente scomparso questo pomeriggio.

Notizia Shock dal Brasile, è morto il calciatore Kaio Felipe