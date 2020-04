Calciomercato Juventus, torna di moda il nome di Guardiola

Il futuro di Maurizio Sarri è ancora incerto. Ed ecco che, in casa Juventus, potrebbe tornare di moda il nome di Pep Guardiola.

Futuro ancora incerto. Nonostante il campionato sia fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, in casa Juventus si continua a discutere Maurizio Sarri. Il tecnico, a meno di clamorosi ribaltoni, dovrebbe essere confermato. Ma, nel caso in cui si dovesse ripartire e dovesse arrivare l’eliminazione per mano del Lione, l’esonero sarebbe un’ipotesi da non scartare. Ed ecco che tornerebbe in pole il nome di Pep Guardiola.

Calciomercato Juventus, Guardiola di nuovo nei pensieri?

La conferma di tutto questo arriva dai bookmaker. Nel caso in cui in casa piemontese si decidesse per il cambio di allenatore, gli scommettitori sembrerebbero puntare su un tris di nomi: Simone Inzaghi, Zinedine Zidane e appunto Pep Guardiola. Subito dietro il ritorno di Allegri e l’approdo a Torino del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Per il manager del Manchester City le voci su un arrivo alla Juventus durano ormai dalla scorsa estate. Al momento l’ex Barcellona dovrebbe restare in Premier League, ma tra incertezza sulla ripresa del campionato, conseguenze del Coronavirus e possibile esclusione dalla Champions League, niente può esser dato per scontato ed escluso.

