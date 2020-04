Dalla Francia arriva l’indiscrezione di mercato secondo cui i bianconeri sarebbero forti sul centrocampista della Roma, Pellegrini

Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione di mercato che vedrebbe i bianconeri forti sull’obiettivo per la mediana del futuro, stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini già corteggiato ampiamente dal Psg che però, almeno secondo il portale le10sport, avrebbe i bianconeri anche i bianconeri come reale contendente per l’acquisto. Nonostante il Psg sia pronto a pagare la clausola di 30 milioni del giocatore. Un profilo che piace e non poco al ds Fabio Paratici che aveva già messo gli occhi sull’italiano da tempo.

Dalla Francia, bianconeri al comando su Lorenzo Pellegrini

I bianconeri sarebbero infatti in polpe per l’acquisto del calciatore italiano, che secondo il quotidiano francese avrebbe persino sorpassato la corte dei parigini. Oltre all’obiettivo, sempre made in italy per la mediana, Sandro Tonali, i bianconeri sarebbero forti anche sul profilo di Pellegrini della Roma proiettati ad un centrocampo sempre più all’italiana. Secondo le indiscrezioni il contatto fra le due società sarebbe già avvenuto e, salvo scivoloni, potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Pellegrini è abile sia in fase di impostazione che in fase di interdizione. Molto robusto ma anche incredibilmente agile, tra le sue caratteristiche spiccano i tempi d’inserimento, una buona visione di gioco e un ottimo tiro dalla distanza. All’occorrenza può giocare anche da trequartista, proprio il tipo di mediano che piace a Maurizio Sarri che, quasi certamente, si adatterà alla sua tattica.

