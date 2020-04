Champions League, la Uefa vuole arrivare fino in fondo

Questi sono davvero dei giorni cruciali per il calcio europeo. Da un lato stanno nascendo più difficoltà del previsto per la ripartenza dei campionati (tant’è che in Belgio, Olanda e forse in Francia non sarà completata la stagione), dall’altro c’è la volontà della Uefa di portare a termine le competizioni europee.

Tant’è che – com riporta il Corriere dello Sport – ieri il presidente del comitato medico Tim Meyer in un comunicato ha sottolineato come «è sicuramente possibile pianificare la ripresa delle competizioni sospese. E’ necessario che le federazioni e le leghe lavorino per ripartire con i loro tornei dotandosi di un protocollo medico che preservi la salute dei calciatori e che detti le condizioni sanitarie e operative».

La serie A, come sappiamo, è al lavoro ormai da settimane per cercare di pianificare una sua ripartenza, ma i numeri del contagio sono ancora alti e gli allenamenti di gruppo potrebbero – il condizionale è d’obbligo – ripartire solo il 18 maggio e non esiste una data prevista per tornare a giocare.

Champions League da portare a termine

L’Uefa vuole andare comunque in fondo e ha intenzione di far disputare le partite di Champions League dal 6 al 29 agosto, valutando anche la possibilità di cambiare la formula, passando ad una final four o ad una final eight. In ogni caso per chi non potrà giocare a porte chiuse le proprie partite o non sia possibile accogliere le squadre per problemi relativi ai voli aerei, non è da escludere che si possa giocare in campo neutro.

