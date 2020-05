Calciomercato Juventus, indizio social da Gianni Balzarini?

Il calciomercato della Juventus è fatto di indiscrezioni. A lanciarne una a dir poco clamorosa è stato il giornalista Mediaset Gianni Balzarini sui social.

Voci, indiscrezioni, idee e ipotesi. Sono tanti i giocatori che in questi giorni di lockdown vengono accostati alla Juventus, Ma poi ci sono anche quelli che possono esser definiti sogni. Tra questi c’è senza alcun dubbio Lionel Messi. E su questo sogno ha voluto giocare il noto giornalista Mediaset ed esperto di calciomercato Gianni Balzarini. Quest’ultimo ha poi postato nelle sue storie Instagram un’immagine con la maglia di Mario Mandzukic. L’attenzione però si concentra sul polsino, che è quello di Lionel Messi. Ed è per questo che Balzarini scrive: “Il vecchio e il nuovo?“. Una semplice battuta o un’indiscrezione di mercato? Difficile saperlo, ma non resta che attendere che cosa accadrà prossimamente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK